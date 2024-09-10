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Тимчасового повіреного України в Грузії відкликали через комплекс причин, - МЗС

Рішення ухвалили в контексті стимулювання роботи послів та аналізу їхньої роботи.

Тимчасового повіреного України в Грузії відкликали через комплекс причин, - МЗС
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував рішення про відкликання тимчасового повіреного України в Грузії. 

“Я бачив багато публікацій на цю тему і в наших ЗМІ, і в грузинських. Йдеться не про прізвища і не про якісь нюанси. Йдеться про комплекс певних причин, які змусили нового керівника зовнішньополітичного відомства ухвалити таке рішення”, - зазначив Тихий.

Речник МЗС додав, що рішення ухвалили в контексті стимулювання роботи послів та аналізу їхньої роботи. Зокрема, йдеться про ефективність і досягнуті результати. 

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Також є необхідність привести роботу дипломатичної системи до жорстких реалій війни, коли дійсно потрібен результат.

“Я можу сказати, що це рішення ухвалене з комплексу причин і, мабуть, фокусування на якихось окремих деталях не зовсім коректне”, - підсумував Тихий.

  • Раніше новий очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що припиняє довготермінове відрядження тимчасово повіреного України в Грузії через "повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює".
  • Згодом прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе повідомив, що причиною відкликання українського повіреного Михайла Харишина був не політичний акт, а нібито купівля пральних машинок.
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