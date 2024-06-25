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Міністри оборони США та РФ провели телефонну розмову

Співрозмовники обговорили ситуацію на фронті.

Міністри оборони США та РФ провели телефонну розмову
Ллойд Остін
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше поговорив телефоном з новим російським колегою Андрієм Білоусовим. 

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, передає Суспільне.

"Остін також розмовляв сьогодні телефоном з міністром оборони Росії Андрієм Білоусовим. Під час розмови міністр (Остін — ред.) наголосив на важливості збереження ліній зв'язку в умовах конфлікту", - зазначив Райдер.

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Також співрозмовники обговорили ситуацію на фронті.

Востаннє розмова між представниками Міноборони США та Росії відбулася у березні 2023 року. Тоді Ллойд Остін розмовляв із Сергієм Шойгу щодо інциденту з перехопленням російським літаком американського безпілотника Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

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