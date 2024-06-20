Посли країн G7 і ЄС: Ми не втомилися, ми разом з Україною зараз і назавжди

В дискусії взяли участь посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс, посолка Канади в Україні Наталка Цмоць, тимчасовий повірений у справах Європейського Союзу в Україні Ярослав Тимофеюк, голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль, заступник голови місії Посольства Франції в Україні Бенджамін Рьоріг, а також посла США в Україні у 2006-2009 роках Вільям Тейлор та президент Центру вивчення і дослідження політичних рішень (Франція) Ніколя Тензер, які приєдналися до розмови в онлайн-форматі.

Обов'язок Заходу – підтримувати безпеку України, і зараз, і надалі. Світ не втомився, партнери будуть разом з Україною стільки, скільки буде потрібно для перемоги над Росією. Це – основні тези, які звучали від послів країн Групи Семи та Європейського Союзу під час обговорення саміту G7 та Саміту миру у рамках Київського безпекового форуму 19 червня в Києві.

Фото: ksf.openukraine.org Голова КБФ, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк

Засновник Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, відкриваючи дискусію, наголосив на важливості трьох міжнародних подій минулого тижня, присвячених Україні: Міжнародній конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC2024) в Берліні, засіданні Групи семи в Італії і Саміту миру в Швейцарії, і є ще четверта подія – майбутній Саміт НАТО у Вашингтоні. На його переконання, “формула української перемоги – в силі: в силі української армії, в силі української нації і в силі українських союзників. І всі ці три події продемонстрували, що у нас є сила і єдність”.

“Ситуація на фронті є вкрай складною. І реакція військового злочинця Володимира Путіна, яку він оприлюднив напередодні Саміту миру, чітко засвідчила тільки одне: він не має наміру вести жодних перемовин, виконувати статут Об'єднаних Націй, завершувати війну на справедливих умовах для України в першу чергу. І це тільки утверджує нас в тому, що іншої формули, ніж наша сила і єдність, і боротьба, – як на лінії фронту, так і на зовнішньополітичній складовій, не має альтернативи”, – наголосив Яценюк.

Посол Великої Британії Мартін Гарріс, який розпочав свою місію в Україні лише у вересні 2023 року, приємно здивував тим, що розпочав свій виступ українською мовою.

Фото: ksf.openukraine.org посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс

“Зараз ми знаємо, що це, на жаль, буде дуже довгий конфлікт, дуже довга війна. Я думаю, що Путін має тільки один шанс – це втома партнерів України. І те, що ми демонстрували через такі три події, це те, що ми не втомлені, що ми разом з Україною. Зараз і назавжди”, – сказав пан Гарріс.

За словами посла, про це свідчать такі факти: безпекові угоди між США та Україною, а також між Японією та Україною. Він відзначив, що першу таку угоду підписав у Києві у січні цього року прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і зараз усі члени Великої Сімки підписали подібні угоди.

“І не лише Сімки, а й інші партнери. Я думаю, буде, фактично, 30 партнерів, з якими буде укладено безпекові угоди, і які разом з Великою Сімкою підтримуватимуть безпеку України. Це не тільки політика, це обов'язково – підтримувати безпеку України. І зараз, і надалі – такі угоди уклали на 10 років. Я повторюю: ми не втомлені, ми разом з Україною”, – підкреслив посол Великої Британії.

За його словами, другий дуже важливий крок – це використання активів Росії: “Ми вважаємо, що це лише перший крок – має бути конфіскація всіх активів. Але цей перший крок прагматичний і дуже корисний – через використання прибутків на такі активи ми можемо мати позики для України на суму 50 млрд доларів. Зараз Росія платить за оборону України. Нарешті платить. Процес починається”. І третій пункт, зазначив посол Великої Британії, – це нові санкції проти російської економіки та інші країни, які співпрацюють з ВПК Росії: “І ми вже можемо бачити вплив цих санкцій на банкоматах в Москві і в Пітері. Зараз російська економіка у складній позиції і буде ще складніше. Це дуже велике досягнення України”.

Фото: ksf.openukraine.org Амбасадорка Канади в Україні Наталка Цмоць ( в центрі)

Амбасадорка Канади Наталка Цмоць також наголосила, що Захід підтримуватиме українську економіку, оскільки це важливий елемент у війні на виснаження, яку веде Росія проти України. “Удари по енергетичній інфраструктурі робляться з метою дестабілізації економіки України. І наша підтримка України має означати підтримку української економіки, її стабілізацію і зростання. І чим більше ми будемо інтегрувати українську економіку в Європу, Канаду та інші системи, тим потужнішими і сильнішими ми будемо”, – зазначила пані посол.

Президент Центру вивчення і дослідження політичних рішень (Франція) Ніколя Тензер наголосив, що ідея запрошувати Росію за стіл переговорів є оманливою, це може відбутися лише за умови повної поразки “путінської Росії”.“Я бачив комюніке Саміту миру, і я думаю, що ідея, що ми маємо запросити зараз Росію за стіл переговорів, є оманливою. Кожного разу, коли ми говоримо про мир, це підтримує багато російських наративів, які ми все ще спостерігаємо в багатьох столицях. Тези, що нам треба піти на поступки Росії, домовитись про щось – все це вводить в оману”, – сказав Ніколя Тензер.

На його думку, слова “мирні переговори” – це те, від чого країни Заходу мають наразі утримуватись. Натомість Захід має зосередитись на тому, аби надати все необхідне Україні для її “повної і абсолютної перемоги” над Росією.

Фото: ksf.openukraine.org Президент Центру вивчення і дослідження політичних рішень Ніколя Тензер в режимі онлайн-форматі прийняв участь у КБФ

“Зараз, мабуть, рано проводити саміт миру, натомість, варто проводити Саміт війни, оскільки, перш за все, спочатку потрібно перемогти у війні. Це має бути наша спільна мета, ми маємо надати все необхідне Україні для досягнення цієї цілі, аби Україна могла виграти війну”, – заявив Тензер.

Заступник Голови місії Посольства Франції в Україні Бенджамін Рьоріг відзначив колективне зобов’язання країн працювати над забезпеченням тривалого миру в Україні.

За його словами, рішення країн Заходу останніх місяців демонструють значні зрушення у прагненні досягти миру в Україні. Він перерахував такі досягнення як підписання безпекових угод, до яких приєднались багато країн, у тому числі Франція, а також те, що президент Макрон оголосив нові заходи із підготовки солдатів та готовність надати Україні винищувачі Mirage 2000.

Фото: ksf.openukraine.org заступник голови місії Посольства Франції в Україні Бенджамін Рьоріг

Бенджамін Рьоріг позитивно оцінив результати Саміту миру у Швейцарії: “Є колективне зобов’язання країн працювати над забезпеченням тривалого миру в Україні. Всього цього було нелегко досягти. Але країни, які зібралися у Швейцарії, демонструють, який це був успіх”.

Учасники дискусії також торкнулися питання вступу України до Європейського Союзу. Голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль заявив, що Польща зацікавлена у розширенні ЄС і членстві України. За його словами, Польща є однією з найбільших країн Європи, яка має практичний досвід приєднання до Євросоюзу, і готова виступити хабом для України у цьому процесі.

“У Польщі є певні власні інтереси в тому, щоб ЄС розширювався. Ми готові до переговорів і ми хотіли б прискорити ці переговори без підписання додаткових угод або запровадження нових правил в контексті цього розширення”, –заявив Павел Коваль.

Він зазначив, що в Міжнародній конференції з питань відновлення України, що відбулась минулого тижня Берліні, взяли участь близько ста представників Польщі – не лише офіційних представників держави, а й мерів, представників муніципалітетів, бізнесів, банкірів.

Павел Коваль наголосив на важливості початку переговорів про вступ України до ЄС. “У цьому контексті ключовим моментом є якраз відновлення. Не лише відбудова доріг, мостів, а відновлення в широкому сенсі. Це і питання підготовки - і в цьому певним чином Польща спеціалізується. І це те, що ми пропонуємо для України, щоб Польща діяла як певний хаб”, – зазначив польський політик.

Фото: ksf.openukraine.org Тимчасовий повірений у справах Європейського Союзу в Україні Ярослав Тимофеюк

“Україна стане членом ЄС, але шлях буде непростим”, – зазначив Тимчасовий повірений у справах Європейського Союзу в Україні Ярослав Тимофеюк. Водночас він висловив упевненість, що цей шлях завершиться успішно.

Представник ЄС позитивно оцінив початок Україною шляху щодо переговорів про членство в ЄС. “Загалом рішення про початок переговорів вже було ухвалене Європейською Радою, а решта – це технічні питання. Та дуже часто все впирається саме в технічні питання. І я радий, що ми оминули ці перешкоди, і в Люксембурзі наступного тижня відбудеться відповідна зустріч. Це важливий крок, але це буде лише початком довгого і складного процесу”, – зазначив дипломат.

Пан Тимофеюк пояснив, що процес розширення спільноти знаходиться в руках країн-членів ЄС, і “на кожному кроці будь-яке рішення потребує повного консенсусу”.

Він також сказав, що восени Єврокомісія опублікує черговий звіт щодо виконання Україною реформ, необхідних для набуття членства. Дипломат нагадав, що свого часу Польща теж проходила складний шлях для приєднання до ЄС, але результат був успішним, попри низку скептичних прогнозів.

Посол США в Україні у 2006-09 роках, віце-президент Американського інституту миру Вільям Тейлор заявив, що підтримка США залишиться незмінною, попри результати виборів президента США у листопаді 2024 року.

Він підкреслив, що наразі соціологічні опитування свідчать про рівні шанси кандидатів від республіканців і демократів перемогти на виборах.

Фото: ksf.openukraine.org Онлайн виступ посла США в Україні у 2006-2009 роках Вільяма Тейлора під час КБФ

“Політика щодо України президента Байдена дуже чітка: це підтримка України. Але політика Трампа менш зрозуміла. Ніхто не знає, якою вона буде. Він часто сам не знає, що говорить про свою політику”, – зазначив Вільям Тейлор.Водночас експосол наголосив, що Конгрес США демонструє підтримку України шляхом ухвалення відповідних законів з двопартійною підтримкою.

Вільям Тейлор також прокоментував нещодавню заяву Володимира Путіна щодо умов переговорів з Україною: “Це нерозумна заява, якою Путін вимагає від України віддати території для того, щоб розпочати переговори. Я б не звертав багато уваги на те, що він каже, а звертав би увагу на те, що він робить. Треба дивитися, що він робить і підтримувати Україну, робити все, щоб вона перемогла на полі бою. І саме на цьому ми маємо зосередитись”.

Наприкінці модератор дискусії Данило Лубківський попросив учасників дискусії сказати одне речення для українців, які знаходяться на фронті.

Вільям Тейлор, посол США в Україні у 2006-2009 роках: “Для тих, хто на фронті, для українських героїв, де б вони не воювали, – Сполучені Штати і всі союзники на вашому боці. І Велика Сімка, і НАТО, і Коаліція – ми всі віддані досягненню вашої перемоги, вашого успіху. І ми розуміємо і високо цінуємо вашу боротьбу, вашу хоробрість і ваші жертви. І хочемо зробити все, щоб допомогти вам добитися успіху”.

Бенджамін Рьоріг, заступник голови місії Посольства Франції в Україні: “Для тих, хто на фронті, я би сказав, що є велика різниця між українськими солдатами і російськими. Українські солдати знають, за що вони воюють. Вони воюють за свою землю, за свою країну, за свої цінності. Я не знаю, за що інша сторона воює. І я думаю, що саме в цьому рецепт успіху“.

Ярослав Тимофеюк, Тимчасово повірений у справах ЄС в Україні: “Я дуже просто хочу сказати: ми з вами”.

Павел Коваль, голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі: “По-перше, хочу подякувати. Ви сьогодні є маяком для всієї Європи. Я кілька разів зустрічався з українцями на фронті, я пам’ятаю кожен день, обличчя – і це дуже велике натхнення для моєї політичної роботи. це поворотний момент в історії. Ви берете участь у творенні великої історії, тому що російська імперія буде нарешті зруйнована. Я впевнений. Це дуже складний процес. Це дуже складний час, але це початок нової доби в цій частині Європи. І ми будемо брати участь в нашій прекрасній добі, в нашому відродженні. І це дуже важливо не лише для нас, але і для наших дітей. для майбутніх поколінь. І це по-справжньому велика історія”.

Наталка Цмоць, посол Канади в Україні: “Дуже-дуже дякую усім, хто є на фронті. Всім добровольцям. усім чоловікам та жінкам, які воюють. Всім медикам, які рятують життя. Всім інструкторам, які допомагають зберігати життя кожної людини. всім громадам, які продовжують працювати, всім жінкам, які беруть на себе великі лідерські обов’язки, відновлюють свої громади. Ви – ті, хто підтримують економіку. Дякую вам усім. Ви боретеся не лише за Україну. Ви воюєте за всіх нас, за наші цінності, за демократію. Слава Україні!”.

Мартін Гарріс, Посол Великої Британії в Україні: “Дякую за оборону України. дякую за оборону моєї країни, дякую за оборону Європи, дякую за оборону світових цінностей. Знайте, що багато-багато країн стоять з вами сьогодні. Нас багато і нас не подолати!”.