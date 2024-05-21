Верховна Рада цього тижня не розглядатиме призначення суддів Конституційного суду.

Це питання зняли за ініціативою коаліції, повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос"). За його словами, не виключений розгляд інших кадрових питань.

Конкурс на заповнення вакантних посад у КС оголосили в вересні 2023-го. Наразі кандидатами на посаду є Барабаш Ю. Г., Водянніков О. Ю. та Різник С. В.