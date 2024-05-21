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Рада цього тижня не розглядатиме призначення суддів Конституційного суду

Питання зняли за ініціативою коаліції. 

Рада цього тижня не розглядатиме призначення суддів Конституційного суду
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада цього тижня не розглядатиме призначення суддів Конституційного суду.

Це питання зняли за ініціативою коаліції, повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос"). За його словами, не виключений розгляд інших кадрових питань.

Конкурс на заповнення вакантних посад у КС оголосили в вересні 2023-го. Наразі кандидатами на посаду є Барабаш Ю. Г., Водянніков О. Ю. та Різник С. В. 

  • Верховна Рада має призначити міністрів інфраструктури та агрополітики – замість звільнених Олександра Кубракова і Миколи Сольського. Кубракова формально відправили у відставку через те, що його міністерство хочуть розділити на два окремих: інфраструктури і регіонального розвитку. Сольського – у зв'язку з оголошенням йому підозри в заволодінні землею. 
  • Поки що ці відомства очолюють в.о. Мінфінфраструктури керує Василь Шкураков. Мінагрополітики – Тарас Висоцький.
  • Окрім цього, Раді ще треба буде призначити міністра регіонального розвитку, оскільки цей напрямок відділять від Мінінфраструктури.
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