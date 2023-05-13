"Важливий візит для перемоги України", - додав Президент.

Президент Володимир Зеленський прибув до Риму.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Президент зустрінеться з главою Італії Серджо Маттареллою, премʼєр-міністром Джорджею Мелоні, а також Папою Римським Франциском.

"Важливий візит для перемоги України", - додав Зеленський.

За інформацією видання ANSA, Airbus A319 ВПС із президентом України приземлився на злітно-посадковій смузі аеропорту Чампіно.

Зустріли Зеленського віце-прем'єр та міністр закордонних справ Антоніо Таяні, посол України в Італії Ярослав Мельник та посол Італії в Киві П'єр Франческо Зазо.

L'Italia dà il benvenuto al Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia. pic.twitter.com/3Qbc1FhWiv — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 13, 2023

Нагадаємо, днями ЗМІ повідомляли, що Президент України може відвідати Італію в неділю, 14 травня.

Наприкінці квітня з Папою Римським Франциском зустрічався голова українського уряду Денис Шмигаль. Він передав Його святості фотоальбом про злочини росіян у Бучі, Бородянці та інших містах.