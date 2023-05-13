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Зеленський прибув до Риму на зустріч із керівництвом держави, а також папою Франциском

"Важливий візит для перемоги України", - додав Президент.

Зеленський прибув до Риму на зустріч із керівництвом держави, а також папою Франциском
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський прибув до Риму.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

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Президент зустрінеться з главою Італії Серджо Маттареллою, премʼєр-міністром Джорджею Мелоні, а також Папою Римським Франциском.

"Важливий візит для перемоги України", - додав Зеленський.

За інформацією видання ANSA, Airbus A319 ВПС із президентом України приземлився на злітно-посадковій смузі аеропорту Чампіно.

Зустріли Зеленського віце-прем'єр та міністр закордонних справ Антоніо Таяні, посол України в Італії Ярослав Мельник та посол Італії в Киві П'єр Франческо Зазо.

Нагадаємо, днями ЗМІ повідомляли, що Президент України може відвідати Італію в неділю, 14 травня.

Наприкінці квітня з Папою Римським Франциском зустрічався голова українського уряду Денис Шмигаль. Він передав Його святості фотоальбом про злочини росіян у Бучі, Бородянці та інших містах.

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