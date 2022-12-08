Голову Рахунокової палати Пацкана можуть звільнити протягом тижня за процедурою закону "Про правовий режим воєнного стану"

Оскільки заяви про відставку немає, нардеп доведеться збирати підписи за розгляд звільнення без неї.

Голову Рахункової палати Валерія Пацкана звільнятимуть із посади за законом "Про правовий режим воєнного стану". Для розгляду звільнення у парламенті необхідно зібрати підписи принаймні 113 народних депутатів.

Після цього питання звільнення мають винести на голосування. Для ухвалення відставки треба традиційні 226 голосів нардепів, пояснив процедуру в Телеграм народний депутат ("Голос") Ярослав Железняк.

"Раз заяви про звільнення за власним бажання вже немає, то використають норму ст.12 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», а саме що може бути висловлена недовіра від не менш як однією четвертою народних депутатів", – зазначив він.

Джерела, близькі до Пацкана, підтвердили LB цю інформацію.

Цей принцип застосовували при звільненні уповноваженої з прав людей Людмили Денісової.

"За моєю інформацією, такий збір підписів вже почали на початку грудня і вже майже зібрали необхідні 113 підписів", – додав нардеп.

За його словами, протягом тижня очікується знову голосування за звільнення Пацкана, і можливе призначення нового Голови Рахункової Геннадія Пліса.

24 жовтня Пацкан отримав підозру в справі, що стосується 2017-2018 років. За даними слідства, у вересні 2017 року він подав до Апарату Верховної Ради заяву про компенсацію за житло, хоча на той час уже нібито мав у власності квартиру в новобудові в Печерському районі Києва. В результаті за понад шість місяців він незаконно одержав 117,65 тис. гривень. Сам Пацкан назвав підозру необґрунтованою.

1 грудня Верховна Рада не змогла проголосувати за звільнення Пацкана, бо він відкликав свою заяву про відставку. Депутати зазначили, що таке голосування було би не за регламентом. Напередодні нардеп Железняк повідомляв, що Пацкан справді відкликав заяву про звільнення. За його словами, “з дуже високою долею ймовірності, замість нього (Пацкана) на посаду Голови Рахункової призначать Геннадія Пліса, який з квітня 2020 по листопад цього року очолював Держаудитслужбу, а до цього рік був заступником Мінфіну”. Водночас Геннадій Пліс в коментарі LB.ua зазначив, що “головою Рахункової палати може бути лише член самої РП... Також має проводитися конкурс та рейтингове голосування Верховної Ради України по кожному з кандидатів... Перед голосуванням Ради про призначення членів Рахункової палати усі кандидати повинні пройти спецперевірку”.