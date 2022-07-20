​Зеленський обговорив із головою Євроради ситуацію на фронті, посилення санкцій проти РФ та призначення керівника САП

Володимир Зеленський та президент Євроради Шарль Мішель на саміті Україна-ЄС

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем ситуацію на фронті, а також зусилля, яких докладають Збройні сили України для протидії російським окупантам та для звільнення наших територій.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Мішель засудив регулярні російські ракетні обстріли мирних українських міст. А Зеленський наголосив, що для перемоги Україна потребує більше сучасної важкої зброї.

Він подякував за схвалення державами-членами рішення про виділення п’ятого пакету фінансової допомоги обсягом 500 млн євро.

Співрозмовники також обговорили запровадження сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії. Зеленський наголосив на необхідності подальшого суттєвого посилення тиску на країну-агресора.

Він також подякував Мішелю за лідерство в питанні надання Україні статусу країни – кандидата на членство в ЄС. У цьому контексті президент Євроради позитивно оцінив затвердження переможця на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та активізацію процесу відбору очільника Національного антикорупційного бюро.

Він висловив переконання, що інші рекомендації виконуватимуться такими ж швидкими темпами.

Зеленський і Мішель обговорили фінансові потреби України для підтримання макроекономічної стабільності. Президент Зеленський подякував за рішення ЄС щодо виділення 1 млрд євро в межах нової програми допомоги. Водночас він висловив очікування щодо швидкої реалізації цієї програми у повному обсязі, який, відповідно до рішення Європейської ради, становить 9 млрд євро.

Співрозмовники погодилися підтримувати належний політичний діалог та обговорили проведення цього року чергового, 24-го Саміту Україна – ЄС.

Нагадаємо, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна вже запровадила близько 70% правил, норм та стандартів ЄС.

У червні Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Відповідне рішення було ухвалено на саміті Євроради.