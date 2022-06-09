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Шмигаль із Брінк обговорили оборонну допомогу та повоєнне відновлення України

Глава уряду наголосив, що нашій державі необхідно більше озброєння для звільнення своїх територій.

Шмигаль із Брінк обговорили оборонну допомогу та повоєнне відновлення України
Фото: Пресслужба КМУ

9 червня відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з послом США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомили в пресслужбі Кабміну.

Під час зустрічі обговорили оборонну підтримку України у протидії російській військовій агресії, а також питання повоєнного відновлення України й запровадження реформ. За словами Шмигаля, українська сторона розраховує, що США долучаться до відбудови не тільки інфраструктури нашої держави, а й державної системи.

"До масштабної війни ми мали хороший досвід у реалізації реформ. Після війни, переконаний, ми матимемо активну співпрацю у відновленні й відбудові нашої країни. Зараз ми працюємо над відповідним планом у межах ініціативи United24. Ми маємо намір створити ще кращу Україну. Не просто відновити цеглу й бетон, а відбудувати країну за європейськими стандартами. Розраховуємо, що США долучаться до цього процесу", — сказав очільник КМУ.

Шмигаль подякував Сполученим Штатам за надану зброю і техніку, а також наголосив, що Україні необхідно більше озброєння для звільнення своїх територій.

Нагадаємо, раніше Бріджит Брінк зустрілася з міністром оборони України Олексієм Резніковим і відвідала звільнену від російської окупації Бородянку на Київщині.

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