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Зеленський розповів деталі про розмову з Байденом

Сторони обговорили формати врегулювання війна на сході України. 

Зеленський розповів деталі про розмову з Байденом
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський розповів про його переговори з американським колегою Джо Байденом, що пройшли сьогодні у форматі дзвінка.

Бесіда тривала 1,5 години, повідомив він у Twitter.

"Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні", – написав він.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі "Право на владу" повідомив, що Байден під час розмови сказав Зеленському: "Я вірю, що ви зробите те, що ніхто до вас не робив в Україні. Я маю особливе ставлення до вашої країни, я її дуже люблю і поважаю і вірю в її успіх". 

Байден, за словами Єрмака, також сказав, що тільки Україна і члени НАТО можуть вирішувати, чи долучати її до блоку. Він визнав, що без безпеки України не може бути безпеки Європи. 

Голова Офісу президента також сказав, що США вирішили бути активним учасником мирного врегулювання війни в Україні, як це буде – вирішується. Як варіант – паралельно із нормандським форматом. 

"Думаю, що наступного тижня в Брюсселі відбудеться зустріч президента Зеленського з президентом Макроном і з новим канцлером Німеччини, і я думаю, що ми будемо продовжувати првцювати, щоб був проведений саміт нормандського формату. Але США прийняли чітке рішення – бути активним гравцем у цьому процесі", – зазначив Єрмак. 

За даними CNN, розмова почалася близько 20:30. Єрмак повідомив, що Байден запевнив у готовності до безпрецедентних санкцій в разі ескалації. Також він повідомив, що США нададуть всю необхідну допомогу, щоб Україна мала можливість дати будь-яку відсіч у будь-який час.

Нагадаємо, Байден близько двох годин розмовляв із президентом РФ Володимиром Путіним у вівторок, 7 грудня. Відеоперемовини були закритими, тож про їхні результати відомо тільки з коротких офіційних повідомлень. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію".

У США натомість нагадали Росії про нові економічні обмеження проти РФ, які неодмінно будуть застосовані в разі ескалації.

Росія після перемовин із Байденом вперше за весь час допустила можливість залучення США до нормандських перемовин. 

Спочатку планувалося, що в день цих переговорів американський президент поговорить із Зеленським, але дзвінок відклали. Натомість Джо Байден провів переговори із главами країн "Квінт" – Німеччини, Великобританії, Італії та Франції. Розмову з президентом України перенесли на 9 грудня.

Українська сторона досить стримано реагувала на переговори Байдена з Путіним. Офіційних заяв не було, аж доки голова МЗС Дмитро Кулеба не прокоментував Reuters цей дзвінок, зазначивши, що він "уможливив стримування та деескалацію". 

Зеленський висловився щодо цього увечері 8 грудня на брифінгу із хорватським преʼєром. Президент України сказав, що докладно коментуватиме це після розмови із Джо Байденом, але вважає добрим, що є особиста, реальна реакція і особиста роль президента Байдена у врегулюванні війни на сході нашої держави.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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