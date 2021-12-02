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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство

Тексту документу на сайті парламенту поки нема. 

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство, анонсований ним учора.

Законопроєкт №6368 має назву "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України". Він зареєстрований і переданий на розгляд парламенту, зазначається у картці документу

Його тексту поки що немає. Головним визначено Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Нагадаємо, учора Зеленський сказав, що важливою складовою міжнародної політики є підтримка світового українства. Він сказав, що українці за кордоном вперше будуть відчувати себе ні діаспорою, не людьми українського походження, а людьми українського громадянства.

Згідно з законом "Про громадянство України", якщо українець має підданство іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише її громадянином. Якщо іноземець отримав українське громадянство, то для України він також тільки її громадянин.

Водночас добровільне отримання українцем іншого громадянства є підставою для припинення громадянства України. Це відбувається не автоматично, а після указу президента. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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