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Укранський парламент об 11 годині 28 червня розпочав урочисте засідання з нагоди Дня Конституції України . Засідання відкрилося Державним гімном. Трансляцію веде Rada TV Channel.

Першим із словом виступив президент України Володимир Зеленський.

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"Чверть століття тому в цей день у цій залі народився дуже важливий символ. Символ нашої історії, незалежності і держави. І я щиро вітаю нас із цим подвійним святом – з Днем Конституції і з 25 річницею з дня її ухвалення. Мені дуже хотілося б не лише щось сказати, а й щось зробити... Перед тим, як приїхати сюди, я покладав квіти до пам'ятника Пилипу Орлику – автору Конституції 1710 року, яку називають першою писемною конституцією Європи. Більшість з нас знає, чує, читала або вивчала. Але більшість ніколи не бачила її вживу. За 311 років конституція Орлика жодного разу не була на Батьківщині. Сьогодні ми нарешті можемо поділитися хорошими новинами - Національний архів Швеції передав три копії конституції Орлика", - заявив президент.

Одна буде виставлена у Конституційному суді після його оновлення, одна - в Офісі президента, ще одна - у фоє Верховної Ради.

До 30 річниці незалежності в Україну привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика. Її разом з булавою гетьманів Івана Мазепи і Пилипа Орлика всі зможуть побачити в Софійському соборі.

Президент подякував Швеції і пожартував про футбол, зазначивши, що завдяки цій країні українська збірна вперше вийшла в плей-офф.

"Сподіваємося, що завтра Швеція втретє покаже, як сильно любить Україну. Насправді я пожартував, усім бажаю успіху і хай переможе сильніший. А хто сильніший – ми з вами знаємо", - пожартував глава держави. Завтра, як відомо, українська збірна гратиме зі збірною Швеції.

Під час виступу президента встали автори Конститції, перший генпрокурор Віктор Шишкін та герой України, експолітв'язень Степан Хмара. На їхніх футболках було написано "Зе – вбивця Конституції".

Під час виступу Зеленський подякував депутатам II скликання, за якого і був ухвалений Основний закон. Зал аплодував їм стоячи.

Зеленський також вніс як невідкладний законопроєкт про Великий державний герб України.

Після виступу президента слово взяв спікер парламенту Дмитро Разумков. Він наголосив, що ухвалення Конституції стало конкретним втіленням права народу на самовизначення. Також виступив глава парламенту другого скликання Олександр Мороз.

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Нагадаємо, за дорученням президента Володимира Зеленського, Міністерство закордонних справ України звернулося до Швеції з проханням надати у позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності.