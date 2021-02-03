Порошенко пояснив, чому санкції проти 112, Zik і NewsOne не ввели за його каденції

"Це — відповідь тим, хто всю ніч волав «а чому ж це рішення не прийняв Порошенко»".

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що теж розглядав можливість введення санкцій проти проросійських телеканалів, але не встиг цього зробити.

Про це йдеться в його коментарі щодо санкцій, введених Радою національної безпеки і оборони проти громадянина України Тараса Козака та його активів.

"У жовтні 2018 року саме наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. Але вибори виграв пан Зеленський", - заявив Порошенко.

"Це — відповідь тим, хто всю ніч по команді Банкової волав «а чому ж це рішення не прийняв Порошенко». Тому що Порошенко навіть при розв'язанні складних політичних проблем дотримувався норм права, а воно прямо забороняє санкції проти українських фізичних та юридичних осіб, крім як за причетність до фінансування тероризму. Правова чистота рішень теж має значення, хай не для українських судів, але для Європейського суду так точно", - йдеться в заяві.

Політик додав, що партія "Європейська солідарність" політично підтримує рішення РНБО, сподівається, що воно має "солідне правове обґрунтування" для відстоювання в судах.

"Але для цього треба відсторонити всю проросійську команду Портнова, всіх цих татарових, смірнових, бабікових та іже з ними, які окопалися в офісі Зеленського і незаконно тиснуть на суди та правоохоронні органи. Ми також застерігаємо владу від тиску на українські патріотичні телеканали, бо розуміємо, що прецедент з медіа Медведчука цікавить її не лише в контексті боротьби з російською пропагандою, але й з точки зору боротьби з будь-якою критикою на адресу Зеленського", - заявив Порошенко.

Він також висловив здивування, що Зеленський зволікав з санкціями два роки і не ввів їх проти каналу "Наш".

Нагадаємо, що 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. До санкційних списків потрапили, зокрема, телеорганізації, які мовлять під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

За неофіційною інформацією, підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО, тобто фінансування тероризму на окупованій території.