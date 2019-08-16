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Президент Финляндии в сентябре посетит Киев и встретится с Зеленским

Это будет первая встреча Зеленского с Ниинистё.

Президент Финляндии в сентябре посетит Киев и встретится с Зеленским
Саули Ниинистё
Фото: sputniknews

Президент Финляндии Саули Ниинистё посетит Украину в рамках рабочего визита 12-13 сентября. Об этом сообщает пресс-центр президента Финляндии.

"Президент Республики Саули Ниинистё совершит официальный визит в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 12–13 сентября 2019 года. Это будет первая встреча президентов Ниинистё и Зеленского", - сказано в сообщении.

Напомним, последний раз Ниинистё посещал Украину в 2014 году. Экс-президент Украины Петр Порошенко посещал с официальным визитом Финляндию в январе 2017 года.

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