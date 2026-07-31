​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
ГоловнаЕкономікаФінанси

У липня до загального фонду держбюджету надійшло понад 165 млрд гривень

Загалом до загального і спеціального фондів надійшло понад 720 млрд.

У липня до загального фонду держбюджету надійшло понад 165 млрд гривень
Фото: Макс Левин

У липні до загального фонду держбюджету надійшло 165,7 млрд гривень у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

За підсумками липня надходження платежів від Державної податкової служби становили 82,3 млрд грн, зокрема:

Реклама

30,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 50,7 млрд, відшкодовано – 19,9 млрд грн);20,8 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;15,2 млрд грн – акцизний податок;6,7 млрд грн – податок на прибуток підприємств;4,9 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку;

3 млрд грн – рентна плата.

Ще 78,3 млрд гривень надійшло від Держмитслужби.

Загалом, за підсумками липня до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 720,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Ще 61,9 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

  • У червні до загального фонду держбюджету надійшло майже 434 млрд гривень. Значним джерелом доходу стали кошти, отримані у вигляді грантів - понад 214 млрд.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies