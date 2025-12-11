В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Націбанк залишив облікову ставку на рівні 15,5%

При цьому коливання курсу гривні були двосторонніми, а курсові очікування - контрольованими. 

Націбанк залишив облікову ставку на рівні 15,5%
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України залишив облікову ставку на рівні 15,5%.

Про це повідомив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний, передає Укрінформ.

Збереження облікової ставки у жовтні, за його словами, з запобігло зниженню ставок за гривневими інструментами.

"Це підтримало їхню привабливість та сприяло подальшому нарощуванню обсягів вкладень населення у гривневі строкові депозити та ОВДП. Збереження інтересу до гривневих інструментів обмежувало попит на іноземну валюту та було важливим чинником підтримання стійкої ситуації на валютному ринку", - пояснив Пишний. 

При цьому коливання курсу гривні були двосторонніми, а курсові очікування - контрольованими. Водночас відносно жорстка монетарна політика не завадила подальшому розвитку кредитування, темпи якого за рік зросли на понад 30%.

"Рішення щодо збереження облікової ставки у грудні підтримає ці тенденції та сприятиме подальшому зниженню інфляції до цілі 5% на горизонті політики", - зазначив Пишний.

  • Облікова ставка - це ключовий інструмент монетарної політики Національного банку України. Вона визначає, за якою процентною ставкою НБУ надає кредити комерційним банкам. Також вона впливає на загальний рівень процентних ставок в економіці, зокрема - на депозити, кредити та інфляцію.
  • Після початку війни облікову ставку різко підвищили з 10% до 25%, і на цьому рівні вона була аж до липня 2023 року. Потім Нацбанк почав поступово зменшувати ставку, поки в грудні 2023 року вона не знизилася до 15%.
  • У березні 2024 року НБУ відновив її зменшення, але вже в грудні знову почав підвищувати. З березня 2025 облікова ставка перебуває на рівні 15,5%. 
