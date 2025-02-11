Bloomberg: глава Мінфіну США приїде до Києва говорити про доступ до корисних копалин

Міністр фінансів Скотт Бессент цього тижня вирушить до України в межах початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин України, передає Bloomberg.
У Білому домі від коментарів із цього приводу відмовилися.
Поїздка Бессента відбудеться після сигналу готовності Володимира Зеленського до переговорів з приводу доступу США до цінних ресурсів, якими володіє наша держава.
Радник Трампа з національної безпеки Майк Волц заявляв днями, що майбутнє допомоги Україні обговорюватиметься цього тижня.
«Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями в плані їх рідкісноземельних металів, їх природних ресурсів, їх нафти і газу, а також купівлі наших. Ці переговори відбудуться цього тижня», - сказав Волц у коментарі NBC.
- Нещодавно президент США прокоментував перспективу надання американської допомоги Україні, заявивши, що «ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами».
- Україна, як відомо, двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин. Ймовірно, це зробили для того, щоб дати можливість Трампу представити таку угоду як свою заслугу.
- Опісля канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі і наголосив, що "ці ресурси країни нам слід би використати для фінансування всього того, що знадобиться після війни".
- Днями Зеленський заявив, що хоче, аби Україна постачала США рідкісноземельні метали та інші мінерали в обмін на фінансову підтримку у війні.
- За його словами, менш ніж 20% мінеральних ресурсів України, серед яких близько половини родовищ рідкісноземельних металів, перебувають під російською окупацією. У цьому випадку РФ може зробити доступними ці ресурси для КНДР та Ірану.
- Також Зеленський наголосив, що Київ не хоче просто «роздати» свої ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство щодо спільної розробки.
- За даними української приватної інвесткомпанії Horizon Capital, Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, їх запаси оцінюються в 11,5 трлн доларів. Зокрема, у нашій державі є близько третини розвіданих запасів літію в Європі – це основний матеріал для акумуляторних батарей, а, отже, він може бути цікавим для бізнесу Ілона Маска з виробництва електромобілів.