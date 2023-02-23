Регламент та правила онлайн-казино: що потрібно знати відвідувачам

Гемблінг індустрія почала стрімко розвиватись одразу після легалізації в 2020 році. Топовими на сьогодні стали казино онлайн, які чітко дотримуються правил та законних норм, що діють для всіх учасників ринку азартних розваг. Вони можуть себе безперешкодно рекламувати та тим самим приваблювати гемблерів. Перед тим, як почати грати відвідувачам також варто дізнатись про актуальні правила детальніше. Сам про це сьогодні і поговоримо.

Реєстрація: як проходить та кому потрібна

Для тих, хто обирає казино на гроші є ще одне правило – гра лише після реєстрації. Якщо точніше, то робити ставки в ігрових автоматах та отримувати виграш в реальних гривнях можна лише після створення профілю. Якщо ж хочете грати в казино онлайн безкоштовно, то акаунт не знадобиться, так само, як і поповнення балансу.

Але повернемося до порядку реєстрації, адже більшість відвідувачів приходять саме за грою на гроші. Отже, правила створення профілю наступні:

· заповнити анкету – вписати номер телефону чи адресу електронної пошти;

· придумати пароль, він повинен бути достатньо надійним;

· погодитись з умовами та правилами використання сайту, перечитайте їх;

· відмітьте свій вік – звертайте увагу на вікове обмеження;

· відмітьте чек-бокс про бажання чи відмову про отримання розсилки по смс або через електронну пошту.

Далі, в залежності від казино, потрібно заповнити більш детальну анкету, що іноді є обов’язковою умовою створення профілю. Крім того, може знадобитись підтвердження пошти чи номер телефону. Детальні інструкції як це зробити будуть надані.

Що таке верифікація в казино

Для тих, хто прагне грати в онлайн казино на гроші, і надалі виграні кошти виводити запланована ще одна процедура. Називається вона верифікація. Суть її в підтвердженні особистості. Для казино це:

· спосіб підтвердити вік гемблера;

· метод перевірити чи справжній гравець;

· проконтролювати чи відсутні інші профілі у цього ж клієнта. Мультиакаунти заборонені у всіх азартних закладах, адже це може призвести до різноманітних махінацій з бонусами.

Верифікація в інтернет казино - це надання документів для перевірки. Вони надсилаються у вигляді скан-копії чи фото. Поки проходить перевірка, заявки на вивід не приймаються та не схвалюються. Коли всі процедури будуть завершені, про це прийде сповіщення. Зазвичай, технічна підтримка справляється за декілька днів.

Для отримання додаткової інформації перегляньте цю статтю від Управління з азартних ігор України https://www.gc.gov.ua/ua/Kontaktnyi-dovidnyk.html та цю статтю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/891-2020-%D0%BF#Text.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.