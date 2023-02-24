ПокерМатч як лідер індустрії в Україні

Український майданчик ПокерМатч є найбільшим у Східній Європі та знедавна входить до популярної мережі iPoker. Компанія є покерним оператором та надає послуги з організації азартних ігор згідно з ліцензіями КРАІЛ та Кюрасао.

Що робити на PokerMatch?

Завдяки достатньому вибору лімітів (стартових ставок) та форматів (cash покер, турніри, швидкі ігри) покерист із будь-яким рівнем досвіду знайде щось для себе в українському румі.

Сайт ПокерМатч пропонує різні види покеру, такі як Texas Hold'em, Omaha and Hold'em 6+. Також проводяться грошові покерні турніри та фріроли (івенти з безкоштовним входом). Новачкам рекомендують набиратися досвіду у фріролах. Наразі в лобі можна знайти щоденний €25 Daily Freeroll, де кожен учасник отримує 5 000 фішок на старті.

Платформа підтримує всі основні ОС, що дозволяє грати з будь-якого зручного пристрою: ПК, смартфон або планшет. Грати онлайн користувачі можуть з пристроїв на операційних системах Android та iOS, Windows та Mac, а також на сайті у web-версії.

Безпека користувачів

ПокерМатч має ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті та регулюється Радою з контролю за азартними іграми Curacao. Також компанія має ліцензію КРАІЛ.

Бренд гарантує надійність та безпеку клієнтам – сайт захищений від витоку персональних даних. Всі особисті дані не передаються третім сторонам. Також для покеристів є функція двофакторної аутентифікації. Як це працює? Для поєднання облікового запису зі смартфоном та покерним акаунтом використовується спеціальна програма, яка генерує одноразові коди. Це дозволяє створити певну "зв'язку" між всіма цими елементами та забезпечити безпеку авторизації.

Адміністрація не зберігає даних карток, що були коли-небудь використані для поповнення та виведення коштів з ігрових рахунків. Ці дані зберігаються у провайдера в сертифікованих PCI DS платіжних системах.

Також компанія дотримується політики конфіденційності та не розголошує інформацію про виграші. Ця інформація може бути передана винятково до регулюючих органів у випадку офіційного запиту, щоб забезпечити безпеку користувачів.

Пропозиції для гравців

Клієнти PokerMatch можуть скористатися вигідними бонусами на перший депозит, а також регулярними акціями як для кеш-гравців, так і для турнірних фанатів.

Нові користувачі отримують шанс подвоїти суму першого депозиту.

Бренд пропонує миттєві welcome-бонуси, бонуси з відіграшем та інші призи.

Для регулярів теж є подарунки – за залученого друга нараховують 10 доларів.

Та найголовніший фактор для постійних гравців – це, безумовно, рейкбек.

Як відомо, рейк – це відсоток, який зараховується на користь руму з кожної ставки. Рейкбек – частина рейку, що автоматично повертається користувачу, такий собі покерний кешбек. Після приєднання до мережі iPoker Network гравці українського майданчика отримали можливість повертати до 100% комісії.

Що потрібно знати про Покер Матч

● Рік заснування – 2016

● Ліцензії – Кюрасао №8048/JAZ2016-048, КРАІЛ №386

● Зареєстрованих користувачів – понад 1 000 000

● Сайт та додатки доступні українською, англійською, російською

● Доступні валюти – UAH, EUR, USD

● Методи поповнення: банківські карти Mastercard, Visa (онлайн банкінг Privat24, Monobank); системи Skrill, NETELLER, Piastrix, AdvCash, ecoРayz; платіжні термінали (Ibox, Easy pay, Fc-sistema, 2click, Сity24); криптовалюти (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether); по номеру мобільного оператора.

● Мінімальний депозит / кешаут – 50 UAH / 250 UAH

● Максимальний депозит / кешаут – 100 000 UAH / 150 000 UAH

Сапорт Poker Match працює цілодобово. Звернутися до представників бренду можна в онлайн-чаті на офіційному сайті, по е-мейл або в Telegram.

До гри допускаються лише повнолітні громадяни.

За матеріалами https://cardmates.net/