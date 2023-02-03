Внаслідок атаки ворога, вночі 3 лютого 2023 було зруйновано торговий центр «Епіцентр» у Херсоні. Потужний артилерійський обстріл спричинив масштабну пожежу, яка охопила всю будівлю.

Фото: надано пресслужбою

Епіцентр відновив роботу після деокупації Херсону, щоб надати мешканцям міста доступ до товарів першої необхідності. Втім, внаслідок чергової терористичної атаки ворога, торговий об'єкт, розташований на Бериславському шосе, 17, було повністю знищено.

«Дуже боляче усвідомлювати, що ми втратили місце, де працювали багато років, куди вкладали так багато власних зусиль та любові, яке стало частиною нас самих. За одну ніч воно перетворилося на згарище. Сотні людей втратили своє місце роботи, а ще тисячі тепер не матимуть можливості забезпечити себе найважливішими товарами. Людей позбавляють можливості для існування», – говорить т.в.о. директора торговельного центру Денис Литвинов.

Фото: надано пресслужбою

Працівники пожежної безпеки міста та працівники компанії не змогли локалізувати пожежу через влучання в джерело газопостачання.

В Епіцентрі підкреслюють, що зроблять все, аби надати необхідну підтримку співробітникам, які залишилися без роботи.

Фото: надано пресслужбою

З початку повномасштабної агресії РФ в Україні компанія Епіцентр зазнала значних втрат. Об’єкти національної мережі неодноразово були атаковані загарбниками. Раніше ворог повністю зруйнував торговельні центри компанії в Маріуполі, Чернігові та Бучі. Ще частина об’єктів мережі «Епіцентр» була вимушена припинити роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами.

Попри численні втрати, у компанії висловлюють готовність відбудовувати втрачені торгові об’єкти, розуміючи потреби людей у відновленні житла.