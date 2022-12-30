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PIN-UP Foundation обладнав у Харкові п’ять пунктів обігріву Новини компаній

PIN-UP Foundation відреагував на ініціативну харківського міського голови.

PIN-UP Foundation обладнав у Харкові п’ять пунктів обігріву

PIN-UP Foundation продовжує надавати підтримку українцям, постраждалим від воєнних дій. Благодійний фонд допоміг місту Харків облаштувати п’ять пунктів обігріву.

PIN-UP Foundation відреагував на ініціативну харківського міського голови щодо закупівлі необхідного обладнання для облаштування п’яти пунктів обігріву для харків’ян та внутрішньопереміщених осіб.

У рамках співпраці PIN-UP Foundation та комунальної установи «‎Офіс реформ Харкова»‎ благодійний фонд придбав 10 генераторів, 10 буржуйок, 10 конвекторів, 25 прожекторів, 10 теплових подушок, 10 термоподів та 5 аптечок. Обладнання встановлено у пунктах обігріву в місті Харків та готове до використання.

«Від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України місто Харків продовжує зазнавати масштабних руйнувань. Критична інфраструктура міста регулярно нищиться ворогом. Наразі містяни та внутрішньопереміщені особи потребують тепла і світла. Тому PIN-UP Foundation  відреагував на запит харківського міського голови та допоміг з обладнанням пунктів обігріву. PIN-UP Foundation і далі зігріватиме українців своєю турботою», – прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.

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