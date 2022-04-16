До кінця травня ЄС може зняти усі обмеження на українські автоперевезення, – Кубраков

До кінця травня Єврокомісія може ратифікувати рішення щодо лібералізації ринку автомобільних перевезень, що для українських автоперевізників означатиме зняття всіх обмежень. Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв’ю НВ.

За словами Кубракова, Європейський Союз, який до війни не хотів говорити про лібералізацію ринку автомобільних перевезень та відміну усіх дозволів, зараз пішов на безпрецедентні речі.

“Я сподіваюся, що до кінця травня, нам так обіцяють наші колеги, усе це буде ратифіковане і у нас повністю будуть зняті усі обмеження на автомобільні перевезення”, - сказав Кубраков, зауваживши, що саме такі кроки допоможуть вивезти наш врожай та продукцію металургійних гігантів.

Кубраков також підкреслив, що деякі металургійні підприємства не просто відновили роботу, а навіть вийшли на довоєнний рівень.

“Треба віддати належне — Арселор Мітал запустився, Запоріжсталь запустилася, ГЗК у Кривому Розі майже усі працюють, деякі вже вийшли на рівень до війни. Це важливо, тому що йде війна, важливо піднімати нашу економіку всередині теж і мати можливість усе це фінансувати”, - сказав він.

Нагадаємо, з 6 квітня 2022 року в Україні спрощено та оцифровано процедуру отримання ліцензій на усі види автомобільних перевезень на період дії воєнного стану. Для усіх видів ліцензій вдвічі скорочено обсяг необхідних для отримання ліцензії документів; скасовано необхідність підтвердження трирічного досвіду роботи; скасовано подачу документів про наявність матеріально-технічної бази та наявність договорів.