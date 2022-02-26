Приватбанк впроваджує кредитні канікули за кредитними картками

З 1 березня 2022 року

Приватбанк з 1 березня 2022 року впроваджує кредитні канікули для клієнтів фізичних осіб за всіма кредитними картками.

Про з посиланням на повідомлення банку пише Мінфін.

"Пільгові умови договору під 0,00001% та без обов'язкового мінімального платежу діють до 1 червня 2022 року за кредитними картками: Картка Універсальна, Картка Універсальна Gold та преміальними картками", - сказано у повідомленні.

Кредитні канікули діятимуть і за картками, які мали прострочення зобов'язань терміном до 90 днів включно.

На період Кредитних канікул клієнти можуть вносити кошти на кредитну картку за власним бажанням. Процес переведення клієнтів на пільгові умови договору відбуватиметься у автоматичному режимі поетапно.

Детальну інформацію про пільгове обслуговування клієнти отримують у Приват24 та на спеціальній сторінці сайту.