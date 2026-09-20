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Україна підписала конвенцію Ради Європи про спільне виробництво серіалів

Угода дозволить Україні спільно з європейськими партнерами виробляти серіали та залучати міжнародне фінансування.

Україна підписала конвенцію Ради Європи про спільне виробництво серіалів
Фото: Тетяна Бережна/Фейсбук

Україна підписала Конвенцію Ради Європи щодо спільного виробництва аудіовізуальних творів у формі серіалів. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна у Facebook.

Документ відкриває для України можливість створювати серіали спільно з європейськими партнерами, залучати міжнародне фінансування та виходити на нові ринки.

"Це важливий крок до інтеграції України в європейський культурний та аудіовізуальний простір. Вперше врегульовуємо копродукцію серіалів", – наголосила Бережна.

Конвенція передбачає можливість отримання статусу офіційної копродукції. Це дає учасникам проєкту визначену частку прав на створений продукт та доходи від його використання.

Документ також встановлює мінімальний внесок партнера у багатосторонніх копродукціях. За словами міністерки, це створює додаткові можливості для участі українських творчих команд у масштабних міжнародних проєктах.

Конвенцію підписали під час Карпатського інтеграційного саміту, який триває 18–20 вересня.

  • Водночас у червні 2024 року Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію Ради Європи про спільне кінематографічне виробництво. Її метою є посилення міжнародного культурного та економічного співробітництва, розширення доступу української кіноіндустрії до міжнародних ринків, а також представлення українських фільмів на міжнародних кінофестивалях і платформах.
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