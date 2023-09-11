Помер екс-нардеп від “Партії регіонів” Ян Табачник

Табачник помер у лікарні в Тель-Авіві.

Сьогодні, 11 вересня, помер екс-нардеп від “Партії регіонів”, акордеоніст Ян Табачник.

Про це повідомив журналіст Дмитро Гордон.

“О 20:10 після тривалої хвороби пішов із життя чудовий музикант і приголомшлива людина, мій дорогий друг Ян Табачник”, - написав Гордон.

Журналіст Михайло Маслій повідомив, що Табачник помер у лікарні в Тель-Авіві на 79-му році життя. Також Маслій розповів, що останні роки Табачник боровся з раком легенів.

Зазначається, що Яна Табачника поховають у Тель-Авіві.

Нагадаємо, днями помер Ігор Козловський – релігієзнавець, науковець, кандидат історичних наук, який два роки перебував у полоні на тимчасово окупованій території Донецької області. Причиною смерті науковця став серцевий напад.