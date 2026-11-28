В Українському домі також відбулася зустріч пам’яті та перегляд документальних фільмів, присвячених Голодомору в Україні.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Ризі відбулися заходи з ушанування жертв голодоморів та геноциду українського народу 1932–1933 років, у яких узяли участь дипломати й представники української, латвійської та канадської громад.

Про це повідомляє Укрінформ.

У каплиці Матері Божої Неустанної Помочі, яка розташована в Українському домі в Ризі, пройшла Божественна літургія за жертвами Голодомору українського народу та масових штучних голодоморів, вчинених радянською владою.

Реклама

Біля меморіального каменю-пам’ятника жертвам геноциду українського народу 1932-1933 років пройшла панахида та покладання колосків до меморіалу і запалення свічок.

Священник Української греко-католицької церкви Роман Сапужак, який правив службу, закликав українську громаду поширювати у своєму оточенні заходи шанування страшної данини, яку сплатив український народ у жахливі часи штучно створених Голодоморів.

В Українському домі також відбулася зустріч пам’яті та перегляд документальних фільмів, присвячених Голодомору в Україні. Учасників заходів закликали долучитися до хвилини мовчання і з настанням темряви о 16:00 запалити свічку у вікні своєї оселі на знак скорботи та пам’яті про мільйони невинно загиблих українців.