В Оттаві засудили дії Росії та попередили про ризик ненавмисної ескалації.

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Виступ прем’єр-міністра Канади Марк Карні під час щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Міністерство закордонних справ Канади викликало російського посла через падіння російських ракет на території Польщі. В Оттаві засудили дії Москви та заявили, що вони підвищують ризик ненавмисної ескалації.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Канади в соцмережі X.

У канадському зовнішньополітичному відомстві назвали інцидент у Польщі черговим проявом безрозсудної агресії Росії. Там також наголосили на солідарності Канади із союзниками та підтвердили готовність захищати територію країн НАТО й надалі підтримувати Україну.

Today, Global Affairs Canada summoned the Russian Ambassador in Ottawa to express Canada’s condemnation of Russian missile strikes in Poland, the latest example of Russia’s reckless aggression, which heightens the risk of unintended escalation. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) November 27, 2026

Раніше польська прокуратура повідомила, що на території Люблінського та Підкарпатського воєводств виявили уламки трьох російських крилатих ракет. Вони порушили повітряний простір Польщі під час російської атаки на Україну.

За попередніми висновками слідства, усі три ракети виготовили в російському місті Дубна Московської області у жовтні або листопаді 2026 року.

МЗС Польщі викликало посла Росії. Так Варшава відреагувала на російські ракети і дрон у польському повітряному просторі.