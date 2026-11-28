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У Київському районі Харкова зафіксували влучання російського безпілотника в дев’ятиповерховий житловий будинок. Попередньо, удар припав на рівень восьмого-дев’ятого поверхів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано ворожий удар дроном по девʼятиповерховому житловому будинку в Київському районі. Попередньо влучання на рівні 8-9 поверхів", – ідеться у повідомленні.

Наразі з’ясовують інформацію щодо можливих постраждалих і наслідків обстрілу.