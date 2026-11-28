У Київському районі Харкова зафіксували влучання російського безпілотника в дев’ятиповерховий житловий будинок. Попередньо, удар припав на рівень восьмого-дев’ятого поверхів.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Зафіксовано ворожий удар дроном по девʼятиповерховому житловому будинку в Київському районі. Попередньо влучання на рівні 8-9 поверхів", – ідеться у повідомленні.
Наразі з’ясовують інформацію щодо можливих постраждалих і наслідків обстрілу.
- Згодом він уточнив, що внаслідок удару РФ гострої реакції на стрес зазнали 43-річна та 68-річна жінки.
- Уранці 28 листопада російські війська завдали ракетного удару по Основ’янському району Харкова. Пізніше у Салтівському районі ворог завдав удару бойовим дроном по проїжджій частині. Пошкоджено кілька авто.