Нічні повітряні атаки , 146 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівськомунапрямках, ворожі обстріли, завершення аварійно-рятувальних робіт у Слов’янську.

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У Слов’янську Донецької області завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару по житловому будинку. З-під завалів п’ятиповерхівки вилучили тіла 10 загиблих, серед них – одна дитина, повідомляє ДСНС України.

Російські війська завдали авіаудару по місту 22 листопада. Влучання припало на п’ятиповерховий житловий будинок, частина якого зазнала руйнувань, а люди опинилися під завалами.

28 листопада рятувальники деблокували тіло останньої загиблої людини. Роботи ускладнювалися постійною загрозою повторних обстрілів і високою активністю російських безпілотників. Через це надзвичайникам неодноразово доводилося призупиняти розбір конструкцій і переходити в укриття.

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За час операції рятувальники розібрали 402,5 тонни будівельних конструкцій.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 146 боєзіткнень.

Найважче на Костянтинівському напрямку - 12 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Миколайпілля, Новопавлівки, Кучерового Яру.

Вісім атак здійснив ворог на Покровському напрямку.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили й техніки противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2 825 окупантів, 42 артилерійські системи та 35 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 650 986 осіб.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

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Уранці 28 листопада російські війська завдали ракетного удару по Основ’янському району Харкова.

Інформація про постраждалих не надходила.

Пізніше у Салтівському районі ворог завдав удару бойовим дроном по проїжджій частині. Пошкоджено кілька авто.

Російські безпілотники атакували Білу Церкву на Київщині, повідомила Київська ОВА.

За оновленою інформацією ДСНС Київщини, унаслідок ранкової атаки РФ у Білій Церкві поранені троє людей. Під ударом опинилися житлова забудова, гаражний кооператив та інфраструктурні об'єкти.

У гаражному кооперативі виникла пожежа, горіли 6 гаражів – займання вже ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено скління у шести багатоповерхівках поруч.

На Чернігівщині внаслідок російських атак загинули восьмеро людей. У Ніжині російський удар по підприємству забрав життя семи людей, ще семеро постраждали. У Чернігові загинув 46-річний чоловік, троє людей дістали поранення, повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

У Ніжині після опівночі завершилися рятувальні роботи на місці удару по підприємству. Упродовж дня та ночі рятувальники розбирали завали й шукали людей. Роботи доводилося призупиняти через загрозу повторних російських атак.

Уже вранці російські війська завдали двох ударів по Корюківці – по лісовому господарству та одному з підприємств міста.

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У ніч на 28 листопада, починаючи з 18:00 27 листопада, російські війська атакували Україну 162 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». Із них 74 були реактивними, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запускав безпілотники запускали з напрямків Орла, Міллерового та Курська в Росії, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 141 ворожий безпілотник, серед них 54 реактивні Shahed, «Гербера» та дрони інших типів.

Водночас зафіксували влучання ворожих засобів повітряного нападу на 13 локаціях. На семи локаціях впали уламки збитих цілей.

Повітряна атака триває.

У ніч на 28 листопада у напрямку Москви було зафіксовано рух великих груп ударних безпілотників. Мер Сергій Собянін у власних соцмережах нарахував не менше 46 БПЛА, що загрожували ворожій столиці. Вже звично він запевнив, що російська ППО нібито "все ліквідувала".

Про обмеження на приймання та відправлення авіарейсів повідомили у двох московських аеропортах - "Внуково" та "Домодєдово".

Докладніше – в новині.

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