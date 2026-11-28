Служба зовнішньої розвідки виявила директивний документ Проводу українських націоналістів від 18 вересня 1933 року.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В архівних фондах СЗРУ знайшли директивний план Проводу українських націоналістів та інші матеріали про підготовку протестної акції восени 1933 року. Організації ОУН у Європі, США та Канаді мали провести протибільшовицькі заходи, спрямовані на привернення уваги до масштабного голоду в радянській Україні.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За інформацією відомства, дані про заходи української діаспори здобули працівники ОДПУ СРСР через закордонну агентуру.

Реклама

План датований 18 вересня 1933 року. Його адресували секретаріатам та відділам ОУН на європейському континенті, а також Організації державного відродження України у США й Українському національному об’єднанню в Канаді.

Документ починається з опису становища в радянській Україні. У ньому йдеться про голод, терор і зміну курсу українізації як ознаки прагнення більшовицької влади придушити український національний рух.

"Події, що відбуваються останнім часом на окупованих комуністичною москвою українських землях (голод, терор, зміна курсу українізації та ін.), яскраво демонструють, що більшовицька диктатура вирішила остаточно паралізувати подальший розвиток українського руху і національної свідомості нашого народу", – зазначено в документі.

У плані також наголошувалося, що метою Москви було підпорядкувати Україну та позбавити її можливості відновити боротьбу за визволення.