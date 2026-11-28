Адміністрація Трампа побоювалася, що обмеження видобутку нафти в межах ОПЕК можуть завадити американським планам наростити виробництво.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа намагалася переконати Венесуелу та Ірак вийти з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Вашингтон також перешкоджав Венесуелі сплатити щорічний членський внесок до організації.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

За даними співрозмовників агентства, американські посадовці прагнули збільшити видобуток нафти та інвестиції в обох країнах. Водночас у Вашингтоні побоювалися, що обмеження виробництва, встановлені ОПЕК, можуть перешкодити цим планам.

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Після затримання Ніколаса Мадуро в січні, Державний департамент США розпочав переговори з представниками Венесуели у Вашингтоні щодо можливого виходу країни з ОПЕК. За словами п'ятьох співрозмовників Reuters, Дональд Трамп хотів, щоб американські нафтові компанії відновили видобуток у Венесуелі, а рішення ОПЕК могли цьому завадити.

Тиск Вашингтона зрештою змусив наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана втрутитися. Влітку він переконав адміністрацію Трампа більше не порушувати це питання.

У серпні Трамп заявив, що рішення про вихід з ОПЕК має ухвалювати сама Венесуела.

Цього літа американські посадовці також обговорювали можливий вихід Іраку з організації з прем'єр-міністром Алі Фалехом аль-Заїді. У цей час американські компанії Exxon Mobil і Chevron планували нові масштабні інвестиції в країну.

Після переговорів із представниками США аль-Заїді порушив питання виходу з ОПЕК на урядовій нараді. Однак міністерство нафти Іраку переконало його залишити країну в організації та натомість розглянути можливість отримання більшої квоти на видобуток.

Водночас частина іракської правлячої коаліції підтримує вихід із ОПЕК та формату ОПЕК+, оскільки вважає, що в цих об'єднаннях домінують Саудівська Аравія та Росія.

Вашингтон має значні важелі впливу на обидві держави. США контролюють доступ Венесуели до державних коштів після усунення Мадуро. Нафтові доходи Іраку досі надходять на рахунок у Федеральному резервному банку Нью-Йорка – механізм, запроваджений після американського вторгнення у 2003 році.

Держдеп США не відповів на запитання Reuters, чи блокував сплату Венесуелою внеску до ОПЕК.

Водночас там підтвердили, що Вашингтон має повноваження ухвалювати рішення щодо використання державних коштів Венесуели, які зберігаються на рахунку під контролем США.

Американський посадовець також припустив, що питання виходу з ОПЕК могли порушувати представники нижчого рівня, однак воно не було серед тем переговорів високопосадовців.

За даними Reuters, членські внески ОПЕК становлять близько 2,8 млн євро для кожної країни на рік. Ці кошти використовують для виплати зарплат працівникам секретаріату, досліджень та відряджень. В організації не планують виключати Венесуелу через несплату внеску.