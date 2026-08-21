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У Нью-Йорку попередили теракт "Ісламської держави" у будівлі місцевої влади

35-річна жінка мала підірвати Капітолій штату.

У Нью-Йорку попередили теракт "Ісламської держави" у будівлі місцевої влади
Нью-Йорк
Фото: EPA/UPG

ФБР затримало у Нью-Йорку жінку, яка приєдналася до терористів "Ісламської держави" і отримала завдання підірвати будівлю Капітолію штату - місце засідання законодавчого органу. 

Як пише BBC, 35-річну Джессіку Бові заарештували завдяки проведеній операції під прикриттям. Жінка сама розповіла агентам ФБР, які вдавали із себе контактних осіб терористів, про свій план пронести у Капітолій бомбу. 

Зловмисниця щонайменше 5 разів особисто відвідувала будівлю, щоб провести розвідку. Вона також тренувалася проносити у Капітолій муляж вибухового пристрою, замаскований у пакеті для доставки їжі. 

Під підозру з боку спецслужб Бові потрапила через публікацію у соцмережах контенту, який виправдовував терористичні акти 11 вересня 2001 року. За словами жінки, вона прийняла іслам 5 років тому і хотіла зробити "щось, щоб вплинути на американську систему". 

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул публічно висловила вдячність ФБР та поліції міста за попередження теракту.

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