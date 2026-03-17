ЗМІ: Трампу доповіли, що новий верховний лідер Ірану - гей

Видання The New York Post стверджує, що на одному із засідань у Білому домі розвідка Сполучених Штатів доповіла президенту Дональду Трампу, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї є геєм.

За словами журналістів, глава держави зустрів цю новину гучним сміхом, до якого приєдналися й інші присутні. Проте у розвідці переконані, що ці дані не є спробою дискредитувати сина вбитого аятоли Алі Хаменеї. Вони отримані з джерела, якому довіряють у Вашингтоні, і вважаються з високою ймовірністю достовірними.

Моджтаба Хаменеї нібито мав стосунки зі своїм наставником або ж людиною, яка прислужувала родині аятоли. Також у матеріалах WikiLeaks було знайдено повідомлення про те, що Хаменеї-молодший у 2008 році проходив у Лондоні лікування від імпотенції.

Алі Хаменеї за життя буцімто не бачив сина своїм наступником саме через сексуальну орієнтацію. При цьому чутки про те, що Моджтаба має потяг до чоловіків, поширювалися в Ірані ще з 2024 року.