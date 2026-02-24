Президентка Єврокомісії та президент Євроради прибули до Києва (доповнено)

Фон дер Ляєн зазначила, що Європа не поступиться, допоки не настане мир на умовах України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради прибули до України в четверті роковини повномасштабної війни. Для фон дер Ляєн це десята поїздка до Києва за воєнний час.

У дописі в X фон дер Ляєн повідомила, що приїхала, аби підтвердити, що Європа непохитно стоїть з Україною, фінансово та військово. Та щоб підкреслити незмінну відданість справедливій боротьбі України.

"І надіслати чіткий сигнал українському народу і агресору: ми не поступимося, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України", – зазначила вона.

Про візит повідомив і Антоніу Кошта, президент Євроради.

"Чотири роки несправедливої війни агресії. Чотири роки непохитної української мужності. Чотири роки непохитної європейської підтримки. Одна спільна рішучість: забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні”, – написав він у X.

Фото: Антоніу Кошта в X Антоніу Кошта прибув до Києва

Учора прибув маршалок Сейму Польщі. Про візит повідомив і французький депутат Ґабріель Атталь.

Україна щороку вшановує пам'ять полеглих внаслідок російського вторгнення воїнів у роковини повномасштабного нападу та дякує тим, хто обороняє її від окупантів. Для підтримки українського народу в ці дні з візитами прибувають іноземні політики.