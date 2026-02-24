Президентка Єврокомісії та президент Євроради прибули до Києва (доповнено)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради прибули до України в четверті роковини повномасштабної війни. Для фон дер Ляєн це десята поїздка до Києва за воєнний час.
У дописі в X фон дер Ляєн повідомила, що приїхала, аби підтвердити, що Європа непохитно стоїть з Україною, фінансово та військово. Та щоб підкреслити незмінну відданість справедливій боротьбі України.
"І надіслати чіткий сигнал українському народу і агресору: ми не поступимося, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України", – зазначила вона.
In Kyiv for the tenth time since the start of the war.
To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.
To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.
And to send a clear message to the Ukrainian…
Про візит повідомив і Антоніу Кошта, президент Євроради.
"Чотири роки несправедливої війни агресії. Чотири роки непохитної української мужності. Чотири роки непохитної європейської підтримки. Одна спільна рішучість: забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні”, – написав він у X.
Учора прибув маршалок Сейму Польщі. Про візит повідомив і французький депутат Ґабріель Атталь.
Україна щороку вшановує пам'ять полеглих внаслідок російського вторгнення воїнів у роковини повномасштабного нападу та дякує тим, хто обороняє її від окупантів. Для підтримки українського народу в ці дні з візитами прибувають іноземні політики.