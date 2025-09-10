Болсонару - в одному судді від ув'язнення за державний переворот

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару перебуває за крок від тривалого тюремного ув'язнення, яке може сягнути 40 років. Вже двоє суддів Верховного суду країни погодилися зі звинуваченнями на адресу політика у спробі здійснення державного перевороту.

Як пише The Guardian, служителі Феміди назвали Болсонару "лідером кримінальної організації", метою якої нібито було "реалізувати авторитарний проєкт у державі". Експрезиденту дорікнули за "нерозуміння того, як поводитися у випадку програшу виборів, нерозуміння того, що зміна влади є принципом республіканської демократії".

Загалом свою думку щодо дій Болсонару у 2022 році мають висловити п'ять суддів. Тож будь-який наступний голос на підтримку звинувачень стане для політика фатальним.

Очікується, що остаточний вирок у найгучнішій кримінальній справі в Бразилії буде оголошено до четверга.

Президент США Дональд Трамп намагався завадити процесу проти Болсонару, запровадивши проти Бразилії жорсткі 50-відсоткові тарифні мита та звинувативши чинного президента Лулу да Сілву у проведенні "полювання на відьом".