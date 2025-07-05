13 людей загинули через повені у Техасі

В американському штаті Техас неочікувана повінь призвела до загибелі щонайменше 13 людей у місцевості, яка не була обладнана системою сповіщення про природну стихію.

Як пише BBC, наразі тривають пошуки 20 дівчаток, що відпочивали у літньому таборі і опинилися в полоні води. Батьки не можуть забрати своїх дітей з небезпечної зони через затоплення доріг.

Чиновники розповіли, що рівень води піднявся на 8 метрів буквально за 45 хвилин. Інформація щодо постраждалих та загиблих буде уточнюватися, очікуються нові жертви.

У Техасі скасували усі святкові заходи, заплановані на честь Дня незалежності Сполучених Штатів.