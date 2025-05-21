Розвідка США побачили ознаки підготовки Ізраїлем удару по ядерних об'єктах Ірану

Вашингтон, ймовірно, не давав на це згоду.

Розвідувальна служба США отримала інформацію, що Ізраїль проводить підготовку до завдання удару по ядерних об'єктах Ірану.

Як пише Reuters, американцями було зафіксовано переміщення авіаційних засобів ураження, а також завершення навчань повітряних сил.

Наразі невідомо, чи було ухвалене ізраїльським урядом остаточне рішення щодо атаки. Повідомляють, що удар може залежати від результатів перемовин між Вашингтоном та Тегераном щодо ядерної програми Ірану: якщо у підсумку ісламська республіка збереже за собою певні ядерні потужності, у Єрусалимі готові діяти.

Чиновники у Вашингтоні стверджують, що ймовірність удару з боку Ізраїлю суттєво зросла за останні три місяці. При цьому навряд у прем'єра Біньяміна Нетаньягу є згода адміністрації Дональда Трампа на подібні дії.