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Politico: Трамп оголосить про фінансування проекту “Золотий купол” на 25 млрд доларів

“Золотий купол” - це створення протиповітряної оборонної бульбашки з датчиків, супутників та ракетних батарей по всій території США. 

Politico: Трамп оголосить про фінансування проекту “Золотий купол” на 25 млрд доларів
Президент США Дональд Трамп підписує укази в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні , 23 квітня 2025 р.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосить про виділення 25 млрд доларів на оборонний проєкт “Золотий купол”. Це лише частина вартості національної ракетної системи.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерело у Білому домі.

Очікується, що Трамп оголосить про це в Овальному кабінеті разом з міністром оборони Пітом Хегсетом. Проєкт, ймовірно, очолить генерал Майкл Гетлайн, заступник начальника космічних операцій Космічних сил.

Оборонний проєкт “Золотий купол” - це створення протиповітряної оборонної бульбашки з датчиків, супутників та ракетних батарей по всій території США. 

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“Золотий купол” — це не одна велика парасолька, яку ми купуємо, щоб захистити батьківщину від низки загроз”, — заявив головнокомандувач Космічних сил генерал Ченс Зальцман, і додав, що багато датчиків та систем для цих зусиль вже існують, але їх потрібно об’єднати програмною основою.

Як зазначається, бюджетне управління Конгресу підрахувало, що національна система протиракетної оборони з балістичних та крилатих ракет коштуватиме понад 500 млрд доларів протягом наступних двох десятиліть.
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