У Парижі стартує "коаліція охочих" на підтримку України: участь візьмуть лідери близько 30 країн. Але не США (оновлюється)

Учасники обговорять реальні гарантії безпеки, які вони можуть надати українцям для убезпечення від повторних нападів Росії після встановлення миру.

Сьогодні в Парижі збереться так звана коаліція охочих – об'єднання країн, які хочуть напрацювати реальні гаранті безпеки для українців. Участь візьмуть лідери близько 30 держав, не лише європейських. Зокрема, Туреччини та Канади, повідомляє The Guardian. А от США участі не братимуть. Минулого тижня спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф зневажливо відгукнувся про франко-британську ідею і назвав її позерством.

Першим гостем, якого зустрів французький президент, став бельгійський прем'єр-міністр Барт де Вевер. Машини з іншими лідерами прибувають і прибувають. Зкорема, приїхав фінський президент Александр Стубб, передають кореспонденти The Guardian з місця події.

Захід відбудеться в Єлисейському палаці. Подія займе близько трьох годин, а потім буде пресконференція.

Метою зустрічі буде обговорення конкретних кроків допомоги Україні у випадку досягнення з Росією угоди про припинення вогню. Очікується, що лідери країн говоритимуть про формат безпекових гарантій, які вони можуть запропонувати Україні, а також скоординуються стосовно поточних викликів, зокрема можливого послаблення санкцій проти Росії.

"Росія не має права говорити про підтримку, яки ми надаємо і будемо надавати Україні, а також не має права висувати умови", – сказав президент Франції Еммануель Макрон.

Він сказав, що європейські сили можуть бути розміщені "у важливий містах і стратегічних базах", щоб "позначити ясність підтримки декількох європейських урядів та союзників".

Він також відкинув можливість послаблення санкцій проти Росії у даний момент. Як відомо, Москва вимагає відновити її доступ до ринку експорту добрив і агропродукції, а в обмін на це вона каже, що не битиме в Чорному морі. Однак Сили оборони значно послабили чорноморські спроможності росіян уже давно.

Участь у зустрічі коаліції охочих братиме й український президент Володимир Зеленський, який учора прибув до Франції.

Що таке коаліція охочих?

На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.

Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.