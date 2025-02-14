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ЗМІ: Джей Ді Венс відмовився зустрітися з Шольцем у Мюнхені

Віцепрезидент США натомість матиме розмову з головним опонентом канцлера на виборах.

ЗМІ: Джей Ді Венс відмовився зустрітися з Шольцем у Мюнхені
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Видання Politico з посиланням на джерела в німецькому та американському урядах стверджує, що віцепрезидент США Джей Ді Венс не висловив бажання зустрічатися на Мюнхенській безпековій конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Друга людина у Вашингтоні, за словами свого оточення, не вважає розмову з німецьким урядовцем потрібною, бо "він ще недовго буде канцлером". Натомість Венс матиме у п'ятницю 20-хвилинну зустріч із головним опонентом Шольца на парламентських виборах Фрідріхом Мерцем, а також запланував переговори з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

У Берліні такий крок віцепрезидента США оцінюють як прояв неповаги й образу, а також свідчення того, що "адміністрація Трампа плювати хотіла на союзників". Інцидент вважають ще одним доказом наміру республіканців "залишити Європу осторонь своїх планів щодо обговорення мирного плану для України". 

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