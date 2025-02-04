Майже весна. Історія про сім років украденого життя
Майже весна. Історія про сім років украденого життя
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
Шведський мегапакет: ПТРК, найкращі у світі човни і сотні мільйонів на виробництво
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
За зачиненими дверима: насильство в українському театрі
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач Іван Болотов
Під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач Іван Болотов
У Сарнах затримали диверсанта, який готував підрив колій вузлової станції
У Сарнах затримали диверсанта, який готував підрив колій вузлової станції
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Трамп припинить участь США у Раді ООН з прав людини

Республіканець вже робив це під час першої каденції.

ЗМІ: Трамп припинить участь США у Раді ООН з прав людини
Штаб-квартира ООН у Нью-Йорку
Фото: 0569.com.ua

За інформацією видання Politico, у вівторок адміністрація президента США Дональда Трампа готується оприлюднити указ, згідно з яким країна вийде зі складу Ради ООН з прав людини та повністю припинить фінансування агенції ООН з питань палестинських біженців.

Рішення буде приурочене до візиту у Білий дім прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Трамп звинувачує правозахисний орган ООН в упередженості щодо свого союзника на Близькому Сході та вважає, що раду в своїх цілях використовують країни, в яких відбуваються "жахливі порушення прав людини". 

У 2018 році, під час своєї першої каденції, республіканець вже вдавався до виходу з органу ООН з прав людини. За словами представників Трампа, з тих пір рада "ухвалила більше антиізраїльських резолюцій, ніж Іран, Сирія та Північна Корея разом узяті". 

Агенція з питань палестинських біженців, діяльність якої оголошена Ізраїлем незаконною на своїй території, тимчасово припинила отримувати гроші від США ще за часів Джо Байдена. Співробітників звинуватили у залученості до атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Адміністрація Трампа остаточно позбавить організацію будь-якого фінансування. 

Згідно з текстом указу, державному секретарю Марко Рубіо також доручено вивчити питання, які міжнародні організації та союзи ведуть "радикальну та антиамериканську політику". Акцент в цьому пункті робиться на ЮНЕСКО, з якого Трамп у 2019 році також виводив США під приводом антиізраїльської діяльності. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies