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ХАМАС звільнив ізраїльську заручницю – військовослужбовицю Агам Бергер

Очікується, що сьогодні ХАМАС звільнить ще двох ізраїльських заручників.

ХАМАС звільнив ізраїльську заручницю – військовослужбовицю Агам Бергер
Агам Бергер
Фото: скрін

Бойовики ХАМАС звільнили ізраїльську військовослужбовицю Агам Бергер.

Про це повідомляє Times of Israel. 

Палестинські бойовики взяли Агам Бергер у заручники 7 жовтня 2023 року. Таким чином вона знаходилася у полоні 482 дні. 

Очікується, що сьогодні ХАМАС звільнить ще двох ізраїльських заручників – Гадо Моше Мозеса та Арбель Йехуд.

19 січня ХАМАС передав Ізраїлю перших трьох заручників, жінок. 31-річну Штайнбрехер та 28-річну Дамарі викрали з Кфар-Аза, а 24-річну Гонен ‒ з музичного фестивалю Nova 7 жовтня 2023 року. 25 січня ХАМАС передав ще чотирьох заручниць Ізраїлю.

Угода про припинення вогню була укладена за посередництва Катару та Єгипту та підтримки Вашингтона. Угода передбачає початкове шеститижневе перемир'я, протягом якого ХАМАС звільнить 33 заручники в обмін на сотні палестинців, яких відпустить Ізраїль.

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