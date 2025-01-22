Великобританія уклала контракти на виробництво артилерійських стволів для України

Великобританія уклала контракти з двома компаніями на виробництво артилерійських стволів для України.

Про це повідомляє DE&S, частина Міноборони Великобританії.

Контракт на £61 млн фунтів було укладено з BAE Systems та Forgemasters. Артилерійські стволи для потреб України будуть виробляти в Йоркширі.

“Крім того, від імені Міжнародного фонду для України ми відправимо на передову Gravehawk, розроблену Великобританією систему протиповітряної оборони”, - йдеться у повідомленні.