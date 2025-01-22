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Великобританія уклала контракти на виробництво артилерійських стволів для України

Вартість контрактів - 61 млн фунтів.

Великобританія уклала контракти на виробництво артилерійських стволів для України
Великобританія уклала контракти на виробництво артилерійських стволів для України
Фото: DE&S

Великобританія уклала контракти з двома компаніями на виробництво артилерійських стволів для України.

Про це повідомляє DE&S, частина Міноборони Великобританії.

Контракт на £61 млн фунтів було укладено з BAE Systems та Forgemasters. Артилерійські стволи для потреб України будуть виробляти в Йоркширі.

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“Крім того, від імені Міжнародного фонду для України ми відправимо на передову Gravehawk, розроблену Великобританією систему протиповітряної оборони”, - йдеться у повідомленні.

  • Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував постачання до України 150 стволів артилерії вже найближчими тижнями. Це зброя, виготовлена в Британії вперше за 20 років.
  • У 2025 році Британії поставить в Україну 15 систем ППО Gravehawk.
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