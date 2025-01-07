ЗМІ: Трамп сподівається завершити війну Росії проти України за пів року

Також новообраний президент вважає, що існували домовленості про невступ України до НАТО, але Байден порушив їх.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається завершити війну Росії проти України за пів року.

Про це пише LIGA.net з посиланням на CNN.

На пресконференції 7 січня після того, як Конгрес підтвердив перемогу Трампа на виборах, новообраний президент заявив, що сподівається завершити її за пів року, адже наразі війна Росії проти України "набагато складніша".

"Ця війна може перерости в набагато серйознішу ситуацію, ніж зараз... Сподіваюся, що за шість місяців вдасться закінчити", – заявив він.

Крім того, Трамп заявив, що Росія та Захід начебто завжди розуміли, що "членство України в НАТО неможливе". Ба більше, між українською та російською сторонами начебто існувала угода, яка, за його словами, "була б задовільною для України та всіх інших".

"Мій погляд полягає в тому, що таке було розуміння завжди. Насправді я вважаю, що у них (Росії та України) була угода. А потім Байден порушив її. Байден сказав: ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", – цитує Трампа Sky News.

Трамп додав, що Росія б таким чином отримала НАТО "прямо у себе на порозі", а Путін протягом багатьох років заявляв, що не хоче, щоб Україна була втягнута в НАТО.

Також Трамп вважає, що Росія напала на Україну після того, як США вивели свої війська з Афганістану.

"І я думаю, що саме тому Росія, побачивши це, пішла і напала на Україну. Вони сказали: "Ці хлопці є некомпетентними, вони не знають, що роблять". Але ми знаємо, що робимо зараз", – сказав новообраний президент США.