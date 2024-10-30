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Аргентинський парламент пронизаний агентами російського впливу, - депутатка парламенту Аргентини

Крім того, російські державні ЗМІ намагаються захопити медіагрупи в Аргентині.

Аргентинський парламент пронизаний агентами російського впливу, - депутатка парламенту Аргентини
Лілія Лемойне
Фото: a24.com

Аргентинський парламент пронизаний агентами російського впливу. 

Про це аргентинська парламентарка Лілія Лемойне (членкиня партії аргентинського президента Хав’єра Мілея) розповіла в інтерв’ю Укрінформу. 

Лемойне уточнила, що все ще більше половини парламенту зайнято “кіршнеристами”, лівим рухом, що підтримує Росію та Китай.

“Практично, вони готові були б підтримували будь-яку країну, яка виступає проти західних цінностей”, - додала парламентарка.

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Вона пояснила, що через пропаганду близько 40% населення Аргентини все ще підтримує Росію.

“Насправді російські державні ЗМІ намагаються захопити медіагрупи в Аргентині. Тепер вони роблять це через компанію з Уругваю. І багато людей навіть не підозрюють про це. Але наша політсила залишається пильною. Один представник іспанських ЗМІ, який намагався придбати засіб масової інформації в Аргентині, почув від колишнього власника, що в нього нічого не вийде, адже його вже купує російський Sputnik”, - повідомила Лемойне.

Парламентарка зауважила, що через її діяльність із викриття таких процесів вона піддається брудним атакам через ЗМІ.

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