Результати екзитоплів: Казахстан підтримав будівництво у країні першої атомної електростанції у Центральній Азії

Противники будівництва АЕС кажуть, що ця ідея просувається владою Казахстану виключно на користь Росії.

Громадяни Казахстану підтримали вчора на референдумі за будівництво першої атомної електростанції в країні та у всій Центральній Азії, пише DW.

За результатами трьох екзитполів після голосування, опублікованих телеканалом КТК, близько 70% виборців проголосували за будівництво АЕС.

Виборча комісія планує опублікувати офіційні результати сьогодні. За даними комісії, явка на референдумі становила близько 64%.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав план будівництва атомної електростанції “найбільшим проектом в історії незалежного Казахстану”. Він висловився за те, щоб АЕС була побудована "консорціумом світових компаній із найсучаснішими технологіями". На укладення контракту з будівництва АЕС претендують компанії із Франції, Росії, Китаю та Південної Кореї.

Екологи та активісти проти зведення АЕС

Казахстан є найбільшим у світі виробником урану, але страждає від нестачі електроенергії. Атомна електростанція покликана змінити цю ситуацію.

Водночас багато екологів, представників некомерційних організацій та цивільних активістів виступають проти будівництва АЕС. Вони заявляють, що у майбутньому знадобляться великі кошти виведення станції з експлуатації. Крім того, вони побоюються, що ідея будівництва атомної електростанції просувається владою Казахстану виключно на користь Росії.

Але найбільше противників атомної енергетики непокоять плани будівництва АЕС на березі нестабільного озера Балхаш. Зазначається, що у разі аварії, під радіоактивне зараження потрапить значна частина густонаселеної території країни.