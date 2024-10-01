В Ізраїлі заявили про атаку ракетами з території Ірану (оновлено)

До цього Вашингтон попередив, що прямий напад на Ізраїль «спричинить серйозні наслідки для Ірану».

У вівторок, 2 жовтня, близько 19 години (за Києвом) Ізраїль зазнав масованої атаки ракетами. Відповідні дані повідомили в Армії оборони Ізраїлю. Там додали, що за атакою стоїть Іран.

За повідомленнями палестинського кореспондента Al Jazeera, ракети летять на Ізраїль фактично безперервно. Іранське державне медіа анонсувало офіційну заяву з цього приводу.

Сирени лунають, зокрема, в Тель-Авіві. У Армії оборони держави повідомили, що ціллю іранських ракет зараз є близько 10 млн цивільних у центральному Ізраїлі.



Approx. 10 million civilians are the targets of Iranian projectiles. pic.twitter.com/680uDJm3CJ — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

До цього офіційні особи США та Ізраїлю заявили, що Іран готується до ракетної атаки на Ізраїль після того, як ізраїльські війська розпочали вторгнення в південний Ліван у понеділок увечері.

Про це повідомляє The New York Times.

Ізраїльські військові заявили, що Сполучені Штати поінформували Ізраїль про підготовку до атаки, яка може спровокувати різку ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном. При цьому, за їх словами, поки що не виявили повітряної загрози з боку Ірану.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що США вважають, що Іран готується «незабаром завдати удару балістичними ракетами по Ізраїлю»і що Сполучені Штати «активно підтримують оборонні приготування для захисту Ізраїлю від цієї атаки». Він також попередив, що прямий напад на Ізраїль «спричинить серйозні наслідки для Ірану».

Востаннє Іран атакував Ізраїль у квітні, але Ізраїль за допомогою Сполучених Штатів, Йорданії та інших перехопив майже всі сотні ракет і безпілотників, випущених по його території.

США очікують, що майбутня атака з боку Ірану на Ізраїль може бути подібною за розмахом і масштабом до тієї, що яку Тегеран здійснив у квітні цього року. Тоді Іран запустив близько 170 безпілотників і понад 120 балістичних ракет у відповідь за ізраїльський удар по дипломатичному комплексу Ірану в Сирії.

Нагадаємо, сьогодні вночі збройні сили Ізраїлю розпочали наземну операцію у Лівані.