США обговорюють з партнерами дозвіл Україні застосовувати західну зброю вглиб РФ, - Держдепартамент

Кожна країна має давати власний дозвіл на таке використання своєї зброї.

Обговорення між США та партнерами можливості дозволити Україні застосовування західної зброї по території РФ триває.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Це те, про що ми говоримо із нашими союзниками й партнерами впродовж певного часу”, - зазначив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у контексті ухвалення Європарламентом резолюції із закликом зняти обмеження з України.

Представник Держдепартаменту зауважив, що США, як і певні європейські країни, дозволили Україні використовувати деякі види озброєнь по цілях у прикордонні Росії.

“Щодо інших країн, вони, звісно, мають приймати власні рішення про те, який дозвіл вони надають на використання будь-якої зброї, яку передають Україні. І про це ми продовжимо говорити із нашими союзниками й партнерами”, - підкреслив Міллер.