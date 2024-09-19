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США обговорюють з партнерами дозвіл Україні застосовувати західну зброю вглиб РФ, - Держдепартамент

Кожна країна має давати власний дозвіл на таке використання своєї зброї.

США обговорюють з партнерами дозвіл Україні застосовувати західну зброю вглиб РФ, - Держдепартамент
Далекобійні ракети ATACMS
Фото: mil.in.ua

Обговорення між США та партнерами можливості дозволити Україні застосовування західної зброї по території РФ триває.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Це те, про що ми говоримо із нашими союзниками й партнерами впродовж певного часу”, - зазначив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у контексті ухвалення Європарламентом резолюції із закликом зняти обмеження з України.

Представник Держдепартаменту зауважив, що США, як і певні європейські країни, дозволили Україні використовувати деякі види озброєнь по цілях у прикордонні Росії.

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“Щодо інших країн, вони, звісно, мають приймати власні рішення про те, який дозвіл вони надають на використання будь-якої зброї, яку передають Україні. І про це ми продовжимо говорити із нашими союзниками й партнерами”, - підкреслив Міллер.

  • Європарламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає від країн ЄС зняти нинішні обмеження, які заважають Україні використовувати західну зброю проти законних військових цілей в Росії. "За" проголосували 425 депутатів, 131 - "проти", 63 - "утрималися".

  • В кінці серпня очільники МЗС країн Євросоюзу обговорили можливе зняття з України обмежень на удари вглиб Росії. Як повідомив голова євродипломатії Жозеп Боррель, міністри дійшли висновку, що кожна держава ЄС сама вирішуватиме, чи давати дозвіл Україні на використання своєї зброї вглиб території Росії.

  • Поки що для ураження військових цілей на території РФ Україна використовує дрони власного виробництва. Наприклад, на початку травня у російському Башкортостані український безпілотник вразив нафтопереробний завод. Це був дрон Служби безпеки, який встановив рекорд, подолавши відстань 1500 кілометрів.

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