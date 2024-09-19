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ЄС може позбавити грузин безвізового режиму

Це пов'язано з відступом Грузії від демократії.

ЄС може позбавити грузин безвізового режиму
Протести у Тбілісі проти прийняття закону про "іноагентів". 13 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз готовий розірвати угоди, які надають громадянам Грузії право вільно подорожувати континентом.

Про це повідомляє Politico з посиланням на речника Єврокомісії.

Зокрема, речник Європейської комісії сказав, що “всі варіанти розглядаються”, якщо правляча партія “Грузинська мрія” продовжить свою авторитарну траєкторію, “включно з можливим тимчасовим призупиненням схеми лібералізації візового режиму”.

Він зауважив, що Грузія була повинна виконати певні контрольні показники, включаючи забезпечення захисту основних прав і запобігання дискримінації у рамках лібералізації візового режиму з ЄС.

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“Оцінка, звичайно, буде проведена в разі розвитку подій, що становлять загрозу для внутрішньої безпеки Шенгенської зони, а також у разі подальшого демократичного занепаду в Грузії”,- наголосив речник Єврокомісії.

  • Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе назвав "дешевим шантажем" намір Євросоюзу призупинити безвізовий режим із Тбілісі.
  • Перед цим видання Formula оприлюднило новину про те, що на рівні ЄС фактично досягнули домовленості про припинення безвізового руху для Грузії після виборів, якщо ситуація буде погіршуватися, а демократичні засади - порушуватися. 
  • Напередодні стало відомо, що США ввели санкції проти посадовців МВС Грузії і лідерів проросійського руху.
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