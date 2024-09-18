Пейджери, що вибухнули у Лівані, ніколи не були в Угорщині, - представник уряду Угорщини

Компанія, про яку йшлося як про виробника пристроїв, не має виробничих чи операційних майданчиків в Угорщині.

Представник угорського уряду Золтан Ковач повідомив позицію Угорщини щодо вибухів пейджерів у Лівані.

“Влада підтвердила, що компанія, про яку йде мова, є торговим посередником, який не має виробничих чи операційних майданчиків в Угорщині. За заявленою адресою у нього зареєстрований один менеджер, а вказані пристрої ніколи не були в Угорщині”, - йдеться у повідомленні.

Ковач запевнив, що служби національної безпеки Угорщини співпрацюють з усіма відповідними міжнародними партнерськими агентствами та організаціями.

“Для Угорщини цей випадок не становить загрози національній безпеці”, - підсумував представник уряду Орбана.