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Трамп заявив, що Тейлор Свіфт підтримала його на виборах, виклавши фейкові світлини

Співачка, яку Time назвали людиною 2023 року, раніше публічно виступала за демократів.

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт підтримала його на виборах, виклавши фейкові світлини
Тейлор Свіфт
Фото: EPA/UPG

Спекуляція на чужій популярності: Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social спробував створити у американців враження підтримки його виборчої кампанії з боку співачки Тейлор Свіфт.

Як пише Reuters, республіканець оприлюднив низку світлин, на одній з яких артистка стоїть у червоно-біло-синьому вбранні з підписом "Тейлор Свіфт хоче, щоб ви голосували за Трампа".

На іншому фото молода жінка має напис на одягу "Свіфтіс за Трампа". (Свіфтіс - самоназва палких шанувальників співачки, які об'єднані у фан-клуби по всьому світу - ред.)

Трамп прокоментував зображення словами "Я приймаю". 

Незалежні оглядачі вважають, що використані політиком світлини - це дипфейки, згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Принаймні Тейлор Свіфт публічно не підтримувала кампанію Трампа, а у 2020 році виступала за демократів Джо Байдена і Камалу Гарріс. 

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